Sequestrate 3 tonnellate di pesce Multa di 1.500 euro al venditore

Controlli a tappeto nel settore ittico nel territorio emiliano-romagnolo. I militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna hanno portato a termine nei giorni scorsi un’operazione mirata a verificare la corretta gestione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Nel corso delle ispezioni sono emerse diverse irregolarità legate all’etichettatura. In particolare, gli operatori hanno individuato partite di merce prive delle indicazioni corrette previste dalla normativa, un elemento fondamentale per garantire la tracciabilità e la trasparenza lungo tutta la filiera. Gli accertamenti hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 3 tonnellate di prodotti ittici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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