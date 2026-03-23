Sequestra l'ex fidanzato nella roulotte lo violenta e cerca di ucciderlo | arrestato 50enne a Roma

Sequestrato e aggredito per ore dall’ex compagno in una roulotte a Roma Sud. Fermato un 50enne con accuse di tentato omicidio, sequestro e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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