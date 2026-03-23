Netanyahu spiega la guerra all’Iran. “Proteggiamo la civiltà dai barbari” Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere Pubblichiamo la prima conferenza stampa del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme sulla guerra in corso contro l’Iran. Prima di tutto, voglio solo dire: sono vivo e voi siete tutti testimoni. Ora che ho liquidato questa fake news, voglio darvi un aggiornamento sull’Operazione Leone Ruggente. Sotto la leadership di Donald Trump, l’America e Israele stanno agendo insieme in Iran con determinazione e forza senza precedenti. L’operazione è progettata per rimuovere le minacce esistenziali poste dal regime degli ayatollah, il regime che ha condotto una guerra contro l’America e Israele e il popolo dell’Iran per 47 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Sentite il gong del pericolo?”

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