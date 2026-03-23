Seminario Sovrappeso e Obesità | tra prevenzione e cura a Galatina

“Non e` solo cibo”: al Centro Nova Mentis si discute di prevenzione e cura del sovrappesoVenerdi` 27 marzo, alle ore 18:30, la Sala Formazione del Centro “Nova Mentis”, in Via G. Pascoli 50 a Galatina, ospitera` un importante seminario specialistico intitolato “Sovrappeso e Obesita`: tra prevenzione e cura - Non e` solo cibo. E` relazione, storia, vita”, con interventi sia di psicoterapeuti del Dipartimento diagnosi e trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione interno, sia di medici provenienti da diverse realta` ospedaliere del territorio.I disturbi alimentari come anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata, colpiscono oltre 4 milioni di italiani e rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti, dopo gli incidenti stradali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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