segui i risultati del referendum in diretta video con il post

Dalle 14 qui e su YouTube, dalla redazione, per capire insieme chi ha vinto, chi ha perso e soprattutto che conseguenze ci saranno Il Post seguirà i risultati del referendum costituzionale sulla magistratura con una diretta video, che si potrà guardare gratuitamente su qualsiasi dispositivo attraverso il canale YouTube del Post e naturalmente questo stesso sito. La diretta inizierà alle 14. Nel corso del pomeriggio scopriremo insieme i risultati, capiremo i numeri e il loro significato, conosceremo meglio il funzionamento della giustizia e le conseguenze politiche del referendum. Alla diretta parteciperanno tante persone dalla redazione del Post, sia a Milano che a Roma, oltre che ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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