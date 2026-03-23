Seggi riaperti fino alle 15 per Referendum oggi verdetto sulla riforma della Magistratura
Roma, 23 mar. (askanews) – Seggi riaperti fino alle 15 in tutta Italia, per oltre 45 milioni di elettori italiani (altri 5,5 milioni sono residenti all’estero,) chiamati al referendum per dire si’ o no all’entrata in vigore della riforma costituzionale della magistratura, una legge costituzionale presentata dal Governo e approvata definitivamente in Parlamento il 30 ottobre 2025, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. Quando si verifica questo risultato, l’articolo 138 della Costituzione consente di chiedere un referendum confermativo per lasciare la decisione di approvare o meno la riforma direttamente i cittadini. Sulla scheda di colore verde gli elettori si esprimono con un Sì o con un No al quesito: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Una selezione di notizie su Seggi riaperti
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Referendum, affluenza al 46% nella prima giornata. Oggi si vota fino alle 15Seggi riaperti fino alle 15 per il referendum sulla riforma della magistratura. Nessun quorum: nel pomeriggio atteso il risultato definitivo. corrieretneo.it
Buongiorno #Sardegna seggi riaperti per il #referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. facebook
#Referendum - Riaperti i seggi fino alle 15 di oggi. A seguire affluenza, exit poll e scrutinio. Segui integralmente i dati su x.com