Seggi riaperti fino alle 15 per Referendum oggi verdetto sulla riforma della Magistratura

Da ildenaro.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 mar. (askanews) – Seggi riaperti fino alle 15 in tutta Italia, per oltre 45 milioni di elettori italiani (altri 5,5 milioni sono residenti all’estero,) chiamati al referendum per dire si’ o no all’entrata in vigore della riforma costituzionale della magistratura, una legge costituzionale presentata dal Governo e approvata definitivamente in Parlamento il 30 ottobre 2025, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. Quando si verifica questo risultato, l’articolo 138 della Costituzione consente di chiedere un referendum confermativo per lasciare la decisione di approvare o meno la riforma direttamente i cittadini. Sulla scheda di colore verde gli elettori si esprimono con un Sì o con un No al quesito: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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