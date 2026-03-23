RUBIERA FOX JUNIOR RUBIERA: Bruce, A. Zanni, A. Zanni (22’st Pignatti), Loschi, Mattioli, Matteazzi (35’pt Notari), Fisic, Ognibene (22’st Berni), Franceschini (32’st Ferretti), Rossi, Bedogni (12’st Tomei) A disp. Milani, Tedeschini, Lodesani, Grotti. All. Righi FOX JUNIOR SERRAMAZZONI: Manfredi, Macchioni, Marzoli, Giusti, Covili, Decollanz, Musardo, Iseppi (38’st Sa. Gorrieri), Se. Gorrieri, Makdouli, Menni (35’st G. Venturelli). A disp. Giusti, Altariva, L. Venturelli, Adjei, Zuccarini, Bonetti. All. Gianelli Reti: 14’ Fisic, 15’ Macchioni, 48’st Sa. Gorrieri Una rete al 93’ di Samuele Gorrieri manda in Paradiso la Fox Junior Serramazzoni, che dopo un solo anno torna in Prima categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda Categoria F

Articoli correlati

Leggi anche: Seconda categoria: i primi a + 12 sull’inseguitrice, i dorici addirittura a con 15 punti in più della seconda. Perde colpi l’Ostra Vetere. Trecastelli e Ankon Dorica fanno il vuoto attorno

Seconda CategoriaSi è tinto di giallo il derby di Seconda ’E’ fra la capolista Carpine e il Limidi giocato domenica a Limidi e sospeso al 70’ dall’arbitro Mautone di...

SECONDA CATEGORIA: NUOVO TERZIGNO-PIAZZOLLA F.C.

Aggiornamenti e notizie su Seconda Categoria

Temi più discussi: Eccellenza – I Tabellini in tempo reale di domenica 22 marzo; Seconda Categoria / Tabellini, risultati e marcatori della venticinquesima giornata dei gironi B, C, D ed F; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; SECONDA CATEGORIA F. La schedina della 25^ giornata.

Seconda Categoria FUna rete al 93’ di Samuele Gorrieri manda in Paradiso la Fox Junior Serramazzoni, che dopo un solo anno torna in Prima categoria. A meno di 12 mesi dal playout perso con la Vis San Prospero, la truppa ... ilrestodelcarlino.it

Visso sempre in marcia, scivola ancora il Sarnano: i Tabellini di Seconda FVa in archivio anche nel girone F di Seconda Categoria la venticinquesima giornata prima della sosta per Pasqua. Continua la sua marcia inarrestabile in vetta il Visso, che supera all'inglese un Urbis ... youtvrs.it

In Seconda Categoria l'Atletico Nissa spera di agganciare il 3° posto; il Terranova Gela deve lottare per salvarsi facebook