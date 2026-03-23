C’è soddisfazione in casa Atletico Ascoli dopo il successo per 2-0 sulla Maceratese che vale il quarto posto in classifica. Il tecnico Simone Seccardini però rimane con i piedi per terra: "Sono veramente felice – ammette il tecnico bianconero – non era facile approcciare a questa gara, ricca di incognite visto l’arrivo del nuovo allenatore in casa Maceratese. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati durante la settimana e all’interno di una gara davvero ‘spigolosa’. Lo scorso anno avevamo chiuso il campionato al nono posto, e ci eravamo imposti di migliorare il piazzamento finale. Il sogno era quello di agguantare i playoff, senza nessun assillo, ma da quando ci siamo entrati non li abbiamo più mollati, e proveremo fino alla fine a rimanerci dentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seccardini esalta i suoi: "Noi squadra camaleontica"

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