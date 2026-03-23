Q uante volte ci si sente paralizzati davanti a un bivio, bloccati dalla paura di commettere un errore? Che si tratti di accettare una nuova sfida professionale o di affrontare un chiarimento necessario in ambito privato, l’indecisione è un carico mentale che prosegue a prosciugare le nostre energie. Per uscire dall’impasse esiste una strategia psicologica immediata, ideata dalla giornalista americana Suzy Welch e diventata un punto di riferimento internazionale: il “Metodo 10-10-10”. Questa tecnica non serve a eliminare il dubbio, ma a cambiare radicalmente la prospettiva temporale, permettendo di guardare oltre l’emozione del momento. Chi sono gli eterni indecisi? E come si impara a prendere le decisioni?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se sei stanca di rimandare le decisioni difficili, il "Metodo 10-10-10" può essere la bussola che stavi cercando

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