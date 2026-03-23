In queste poche righe dimostreremo, con i numeri, non con le favole, che oggi è molto più conveniente farsi un viaggetto con la propria Panda a benzina di quanto non lo fosse quaranta anni fa. Nonostante la guerra e i conseguenti rialzi alla pompa. Non saltate sulla sedia: questo piccolo esperimento ci dimostra dove sta realmente il problema. E dove invece perdiamo tempo a cercarlo. Prima di tutto una premessa. Con 1 euro del 1986 (e cioè 1937 lire di allora) oggi compriamo beni e servizi per 0,34 euro: è la perdita di valore che in quaranta anni ha subito prima la lira e poi l'euro per l'inflazione che si è cumulata negli anni. In quaranta anni la nostra moneta ha perso due terzi del proprio valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se la benzina costa meno di 40 anni fa

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