Scuole chiuse per il voto a Pordenone la soluzione è in campo

Quando la democrazia chiama e le aule si trasformano in seggi, la risposta della città non si fa attendere. È partita con numeri da record la quarta edizione delle “Mattine Ludico-Sportive”, il progetto del Comune di Pordenone nato per trasformare il disagio della chiusura scolastica in un’opportunità di crescita e divertimento. Oggi, 23 marzo, sono stati ben 435 gli alunni delle primarie che, invece di restare a casa, hanno popolato gli impianti sportivi cittadini. L’iniziativa, frutto della sinergia tra gli Assessorati all’Istruzione e allo Sport, coinvolge otto società sportive locali, trasformando due giornate di stop forzato alla didattica in una grande festa del movimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Scuole chiuse anche venerdì 20 e sabato 21 marzo come da ordinanza sindacale allegata. facebook

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