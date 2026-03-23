Scuola la riforma toglie ore ad alcune materie | quali docenti saranno penalizzati

Con il Dm 292026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito si sta portando avanti una riforma degli istituti tecnici che porterà a cambiamenti importanti nell’organizzazione della didattica. Nonostante non ci sia una riduzione del tempo scuola per gli studenti, entrando nel dettaglio, emergono modifiche sostanziali nella distribuzione delle ore tra le discipline. Alcune materie potrebbero perdere spazio, altre verranno potenziate o accorpate. Il sistema cambia senza apparenti tagli complessivi, ma a pagare gli effetti concreti della riforma saranno le ore di cattedra su materia e quindi il numero di docenti necessari a sostenere il sistema educativo degli istituti tecnici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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