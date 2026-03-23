Scuola e formazione | solo il 3% di interesse degli italiani contro il 33% dell’inflazione I dati

Da orizzontescuola.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il report Credem, il carovita guida gli interessi informativi degli italiani col 33%, scuola ferma al 3% L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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