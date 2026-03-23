Scritte sataniche restauro della chiesa di San Faustino | Intervento chirurgico sul peperino | VIDEO e FOTO

Dopo oltre due settimane la facciata della chiesa di San Faustino sta finalmente ritrovando la sua dignità. La vicenda era iniziata all'alba del 7 marzo, quando i residenti si erano svegliati scoprendo uno scempio di scritte sataniche e croci rovesciate che aveva deturpato non solo il luogo di culto ma diverse zone del quartiere. Da questa mattina avviato ufficiale del cantiere di restauro guidato da Emanuele Joppolo, incaricato di cancellare definitivamente le offese impresse con la vernice spray nera. Rimuovere il colore da una struttura storica non è un'operazione banale, specialmente quando si ha a che fare con la pietra tipica viterbese, il peperino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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