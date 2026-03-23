La scomparsa di Paolo Cirino Pomicino, avvenuta sabato a 86 anni, ha aperto un dibattito sulla memoria politica e le dinamiche interne della Democrazia Cristiana. Enzo Scotti, ex ministro dell’Interno e degli Esteri, ha ricordato il rapporto complesso con il defunto, segnato dal dramma dell’assassinio di Pino Amato nel 1980. Sebbene l’omicidio del leader democristiano abbia creato una frattura tra i due uomini, Scotti sottolinea come il rispetto reciproco sia rimasto intatto nel tempo. L’ex napoletano, scomparso recentemente, è descritto come un intellettuale tormentato ma pragmatico, capace di dialogare su temi economici cruciali. Il peso della storia: quando la violenza segna le amicizie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scotti: l’assassinio di Amato divise lui da Pomicino

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