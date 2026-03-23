Scoppia una bombola di gas | arrivano i vigili del fuoco

E' scoppiata una bombola gpl posta in un capanno adibito a cucina esterna. E' quanto accaduto in via Pratelle a Raviscanina dove a causa del malfunzionamento di una bombola gpl si è verificata una esplosione. La deflagrazione con relativo incendio ha interessato una abitazione con annesso deposito per la lavorazione del ferro. Distrutta una Fiat Panda, un catasto di legna riposta lì accanto e i due capannoni con copertura in tegole e lamiere, di cui uno utilizzato come dispensa di alimenti ed un altro dove c'era una cucina esterna. Ad allertare i soccorsi, i residenti che hanno sentito un forte boato e avvistato le fiamme. A... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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