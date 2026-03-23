Presi dalla foga e dalla passione del sesso, non si sono accorti che avevano schiacciato il tasto di emergenza posizionato sulla parete del bagno turco. Così l’addetto alla sicurezza del centro comunale di Lugano si è recato immediatamente al bagno turco e ha scoperto il “fattaccio”. Come riporta il sito Tio – Le notizie dal Ticino che specifica che i fatti risalirebbero a gennaio, un gruppo di cinque persone sarebbe stato sorpreso a compiere atti osceni nel bagno turco comunale. I protagonisti di questa storia sono stati definiti “insospettabili” da un testimone. E se davvero volevano mantenere l’anonimato, non è stato possibile perché sono stati condotti fuori dal bagno turco e identificati dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperta un’orgia nel bagno turco comunale: “traditi” dal tasto d’emergenza premuto per sbaglio nella foga

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