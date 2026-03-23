Nell’incidente sono morti il comandante e il secondo pilota del velivolo, che era appena atterrato. Ci sono anche 13 feriti. L’aeroporto Fiorello LaGuardia, il più piccolo ma anche il più centrale degli scali di New York, è stato chiuso in seguito a uno scontro in pista tra un aereo che stava atterrando e un veicolo, avvenuto alle 23:40 del 22 marzo. Nell’incidente sono morti il comandante e il secondo pilota dell’aereo. Ci sono anche 13 feriti, tra cui due vigili del fuoco. At approximately 11:40 p.m. on Sunday, a Jazz Aviation flight operating on behalf of Air Canada was involved in an incident on Runway 4 at LaGuardia Airport in which the aircraft struck a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting vehicle that was responding to a separate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scontro tra un aereo e un mezzo di soccorso: chiuso l’aeroporto LaGuardia di New York

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