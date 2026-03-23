ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente nei pressi dei Colli di San Fermo. Un grave incidente si è verificato ad Adrara San Rocco, nella Bergamasca, dove un ciclista di 25 anni ha perso la vita dopo uno scontro con una moto. L’impatto è avvenuto nei pressi dei Colli di San Fermo. Inutili i soccorsi per il giovane. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Motociclista in ospedale. Il conducente della moto, un ragazzo di 21 anni residente in provincia di Bergamo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Brescia per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra bici e moto nel Bergamasco: muore un 25enne

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