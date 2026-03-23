Durante l’after party organizzato da Beyoncé e Jay-Z a Los Angeles, domenica 15 marzo, Justin Bieber e Usher hanno avuto un acceso alterco che ha attirato subito l’attenzione dei presenti. I due artisti, un tempo molto vicini – con Usher che aveva lanciato Bieber nel mondo della musica e svolto il ruolo di mentore – si sono confrontati verbalmente per pochi minuti, in una discussione che ha rapidamente alzato i toni. Non ci sono conferme di uno scontro fisico, ma il momento è stato descritto come intenso e visibilmente teso. L’alterco tra Justin Bieber e Usher, avvenuto durante l’esclusivo after-party degli Oscar allo Chateau Marmont, segna un punto di rottura visibile in quello che un tempo era uno dei legami mentore-allievo più solidi del pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scontro inatteso tra Justin Bieber e Usher all’after party degli Oscar: tutti gli occhi su di loro

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