scontro fra moto e bicicletta muore cicloamatore di 25 anni

Tragedia ieri in tarda mattinata lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco. Un ragazzo di 25 anni, Mattia Signorelli, originario di Villa di Serio e residente a Gazzaniga, è rimasto ucciso dopo essersi scontrato con una motocicletta alla cui guida c’era un 21enne residente nella Bassa bergamasca, che ha riportato una sospetta frattura. Quando i soccorritori sono arrivati il 25enne era già morto. L’urto lo ha ucciso in pochi secondi. È stato solamente possibile constatarne il decesso. Sul luogo, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri della tenenza di Seriate. Secondo la prima ricostruzione pare che il motociclista avesse appena superato un’auto in direzione Colli di San fermo, quando ha urtalo il ciclista che scendeva verso Villongo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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