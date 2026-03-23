Scontro all’aeroporto LaGuardia di New York | aereo contro mezzo dei vigili del fuoco | due vittime

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' al momento di due morti il bilancio dello scontro avvenuto sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York tra un aereo di linea della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco che stava intervenendo per un altro incidente. Lo riferisce Nbc News, secondo cui le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell'aereo. La Federal Aviation Administration, che ha avviato un'indagine sull'accaduto, ha dichiarato che l'aereo era un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. L'incidente è avvenuto sulla pista 4 dell'aeroporto LaGuardia intorno alle 23:45 (ora locale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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