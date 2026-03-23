Scontro all’aeroporto LaGuardia di New York aereo contro mezzo dei vigili del fuoco | due vittime

Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri, domenica 22 marzo, all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada Express ha infatti impattato contro un camion dei pompieri che si trovava sulla pista dell'aerostazione. Purtroppo non c'è stata speranza per i due piloti che si trovavano sul velivolo. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, il fatto si è verificato intorno alle ore 23.38 (ora locale). L'aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal, si trovava in fase di atterraggio quando si è schiantato contro un camion dei pompieri del Dipartimento di Polizia dell'Autorità Portuale. L'impatto è stato devastante. Si consideri infatti che il velivolo stava viaggiando a una velocità di circa 39 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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