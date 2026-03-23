Un drammatico scontro tra un velivolo e un mezzo di soccorso ha bloccato completamente le operazioni allo scalo di LaGuardia a New York. Nella notte, il pilota e il co-pilota dell’aereo hanno perso la vita nell’impatto, mentre due altre persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato durante le fasi finali dell’atterraggio, quando l’aeromobile ha colpito un veicolo che attraversava la sua traiettoria sulla pista. L’intera struttura aeroportuale è rimasta paralizzata, con una serie di voli cancellati e ritardi generalizzati che hanno impattato migliaia di passeggeri. L’urto nella notte: dettagli dello scontro. Nella buia atmosfera della notte newyorkese, un aereo operato da Jazz Aviation per conto di Air Canada Express ha subito un impatto frontale con un mezzo delle autorità portuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a LaGuardia: due morti e caos totale per i voli

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