PESARO Ancora scippi nei quartieri di Pesaro: questa volta, la segnalazione arriva dal quartiere Tombaccia dove sono avvenuti nell’arco di pochi giorni almeno due episodi, non solo con un modus operandi simile, ma anche con delle caratteristiche che si riagganciano alle altre denunce raccolte nell’ultima settimana dove delle donne, in bici o a piedi, sono state derubate da due giovani in scooter. E’ successo a Villa San Martino, poi a Tombaccia e a Pantano, e adesso a Tombaccia: un fil rouge che collega i quartieri dove il livello d’allarme si è comprensibilmente innalzato. A Tombaccia lo scippo è avvenuto nel fine settimana ai danni di una signora che stava passeggiando a piedi lungo via Terni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Scippatori seriali, un?altra vittima (e sono 5 in pochi giorni) a Pesaro: borsa strappata mentre passeggia in via Terni

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