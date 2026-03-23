L’ Italia dello sci di fondo può guardare con fiducia al quadriennio olimpico 2027-2030. Questo è il concetto più pregnante emerso dall’inverno 2025-26. Certo, si potrebbe celebrare l’ennesima stagione di alto profilo di Federico Pellegrino, oppure le due medaglie nelle prove a squadre conseguite a Milano Cortina 2026. Però, se si vuole alzare l’asticella concettuale, bisogna guardare oltre. Partiamo dal settore femminile, che dopo lustri di oblio ha dato importanti segnali di vita. Qui lo si dice e non lo si nega. Arriveranno soddisfazioni, fra le ragazze. L’ Italia dello sci di fondo tornerà a incidere anche fra le donne. Iris De Martin Pinter è una sprinter con i fiocchi, soprattutto in alternato, ma nelle prove veloci anche Federica Cassol ha dimostrato di avere potenziale da sviluppare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, per l’Italia il 2025-26 sancisce la rinascita di un movimento. E le ragazze torneranno a brillare

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