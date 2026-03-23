Dopo una due giorni fenomenale per lo sci italiano, con quattro vittorie in quattro gare e con la conquista di due sfere di cristallo, le finali di Coppa del Mondo si spostano da Kvitfjell ad Hafjell, dove si terranno le discipline tecniche. Programma invertiti tra uomini e donne, visto che domani ci saranno gigante maschile e slalom femminile, mentre mercoledì il contrario con il gigante femminile e lo slalom maschile. Il piatto forte è sicuramente lo straordinario duello tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher per la conquista della Coppa del Mondo generale. La tedesca non ha sfruttato al meglio le gare veloci e ha ridotto il divario solo a 45 punti di distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Shiffrin ed Aicher si sfidano per la generale. Lotta aperta nello slalom maschile

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