Se fosse un quiz in stile Mike Bongiorno - da lassù il conduttore ci perdoni - le domande ai concorrenti per indovinare il personaggio di cui ci accingiamo a scrivere sarebbero tre e non scontate, onde evitare una facile risposta. Prima domanda: quale leader politico (o politica) di oggi aveva in camera i poster dei film "Kill Bill" e "Moulin Rouge"? E ancora: ha sempre sognato di lavorare per il cinema, vero o falso? Per chiudere: la persona in questione ha mai fatto l'aiuto-regista? Parte la clessidra. Trenta secondi di tempo per dire di chi si tratta. Ventinove, ventotto, ventisette. Stop alla clessidra, perché abbiamo la risposta: si tratta di Elly Schlein, la leader del Partito democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein, l'incubo e la leadership a rischio: da Civati a Meloni, tutte le scommesse perse

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