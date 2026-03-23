Schlein | In caso di primarie centrosinistra sono assolutamente disponibile – Il video

Da open.online 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a Roma dopo i risultati del Referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Caso Delmastro, i dubbi sul ruolo di sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

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