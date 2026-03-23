"Ci troveremo in piazza su invito del comitato civico per il No, a piazza Barberini ". Il No vince la sfida del referendum sulla giustizia ed Elly Schlein la prende come un trionfo ai mondiali. La leader del Partito democratico si fa prendere la mano, commentando l'esito del voto. D'altronde, i suoi uomini e le sue donne non sono stati l'emblema della moderazione né in campagna elettorale né oggi, al Nazareno: si sono segnalati lacrime, abbracci, cori tra i big democratici e i parlamentari che poi hanno accolto la segretaria con un lungo applauso. I problemi verranno da domani, con Giuseppe Conte che ha subito lanciato la sfida sulle primarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein e il referendum, "festeggiamo in piazza". Al Pd sembra di aver vinto i mondiali

Articoli correlati

Elly Schlein, la piazza del Pd per il no al referendum: “Bologna bersaglio delle destre, ma è salda”Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere.

Bologna, la piazza del Pd con Elly Schlein: "No al referendum sulla giustizia"Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere.

Approfondimenti e contenuti su Schlein e il referendum festeggiamo in...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Schlein: No alla riforma, l'indipendenza dei magistrati tutela i cittadini; Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: Vi chiedo di appoggiare il Sì; Elly Schlein a Milano per il No al referendum: Difendete la nostra Costituzione; Referendum, Schlein a La7: Stupratori liberi col No? Ma Meloni pensa che gli italiani siano stupidi? È il suo governo ad aver rimpatriato Al-Masri.

Chi ha vinto il referendum. Schlein: C’è maggioranza alternativa. Conte: Avviso di sfrattoReferendum, la parola a chi ha vinto. Da Elly Schlein a Giuseppe Conte. Da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Da Carlo Calenda a Matteo Renzi, che dopo il no degli italiani sulla sua riforma costituz ... repubblica.it

Referendum, Meloni: «Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti». Schlein: «Fermata una riforma sbagliata»Sono chiuse le urne per il voto sul referendum costituzionale sulla giustizia. Inizia lo spoglio. Gli italiani hanno votato su due giorni per confermare o rigettare la riforma ... ilmessaggero.it

La segretaria del Pd Elly Schlein commenta dalla sede del Nazareno il risultato referendario: "Una vittoria straordinaria". Schlein riconosce la grande mobilitazione dei giovani e vede in questa vittoria la richiesta popolare di un'alternativa a questo governo. #T facebook

#intanto Referendum giustizia, Mentana a Elly Schlein: "È la prima vera vittoria del centrosinistra dopo vent’anni". x.com