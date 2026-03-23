L’INCIDENTE. Ferito in maniera critica, il genitore morì nel 2004 in quel tunnel. L’incidente sabato 21 marzo, ferito anche un 23enne di Endine. Definirla una coincidenza sembra un eufemismo, a fronte del drammatico bilancio dello schianto avvenuto sabato sera 21 marzo all’interno della galleria che corre alle spalle degli abitati di Lovere e Costa Volpino. In quel tunnel della statale 42, già teatro in passato – e perfino nelle scorse settimane – di incidenti più o meno gravi, poco più di vent’anni fa perse la vita il padre di uno dei due giovani rimasti feriti sabato sera. Era il 31 gennaio 2004. Il figlio, 31 anni il 23 marzo, artigiano di origini albanesi ma di casa da una vita a Costa Volpino, è ancora ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Schianto in galleria a Costa Volpino, resta grave il 31enne. Qui trovò la morte il padre

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Schianto in galleria a Costa Volpino, resta grave il 31enne. Qui trovò la morte il padre. Ferito in maniera critica, il genitore morì nel 2004 in quel tunnel. L’incidente sabato 21 marzo, ferito anche un 23enne di Endine. ecodibergamo.it

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