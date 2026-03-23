scherzi a parte gli ospiti di stasera

Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Sal Da Vinci, Rosa Chemical, Elisa Di Francisca: sono alcune delle vittime di stasera di Scherzi a parte Nuova puntata questa sera diScherzi a parte, diverse le vittime che questa sera interverranno al programma diMax Giustie guarderanno insieme a lui, e agli altri ospiti, lo scherzo di cui sono stati protagonisti. Il format sta riscuotendo molto successo sebbene la precedente puntata ha perso contro la concorrenza, ovverol’avvocato Guerrieri. Infatti guardando idatisi nota: Scherzi a partestasera torna con grande entusiasmo da parte del pubblico, infatti questa edizione, a sorpresa, sta piacendo molto ai telespettatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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