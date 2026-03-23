Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

. Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Scherzi a parte 2026, lo show condotto da Max Giusti, che torna con una nuova edizione composta da quattro puntate, ogni lunedì in prima serata. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 con Max Giusti per la terza puntata. Scherzi a Parte 2026 streaming live. Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Scherzi a parte 2026 in streaming su Mediaset Infinity. Quante puntate. Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Scherzi a parte, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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