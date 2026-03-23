Scherzi a Parte 2026 | le anticipazioni ospiti vittime della quarta puntata

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della quarta puntata, 23 marzo. Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, va in onda la quarta puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni, vittime, ospiti, scherzi. Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le vittime di Scherzi a Parte di questa sera sono: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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