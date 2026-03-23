Scherma Lima | vincono Volpi e Bianchi podio per Favaretto

Giornata da incorniciare per la scherma italiana a Lima. Nella notte, infatti, sono arrivati due successi per gli italiani in campo maschile e femminile. L’Italia esce in gloria dal Grand Prix di Lima. La spedizione azzurra in terra peruviana si è conclusa con un bilancio più che positivo, che ha permesso all’Italia di portare a casa due medaglie d’oro e un prestigioso bronzo, confermando ancora una volta la bontà della scuola del fioretto nostrano. I protagonisti assoluti di questa trasferta sudamericana sono stati Alice Volpi e Guillaume Bianchi, capaci di sbaragliare la concorrenza e salire sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie. 🔗 Leggi su Sportface.it

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