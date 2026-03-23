scattano i controlli chiuso un locale

Gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario, inosservanze e violazioni in materia di antincendio e normativa anti-infortunistica sui luoghi di lavoro; la presenza di due lavoratori senza regolare contratto. Queste le motivazioni che hanno portato alla sospensione dell’attività di un locale di Mediglia, il ClanDestino, un ristorante che ospita anche serate musicali ed eventi a tema. La chiusura dell’esercizio, che si trova lungo la provinciale 159 Sordio-Bettola, è stata disposta al termine di un controllo congiunto, eseguito tra sabato e domenica dai carabinieri della Compagnia di San Donato insieme ai Nas di Milano e all’Ispettorato nazionale del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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