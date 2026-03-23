Scappa col gratta e vinci donato dal fidanzato l’avvocato Di Palo spiega perché può farlo | Vincita è incognita

A Fanpage.it l'avvocato Giuseppe Di Palo partendo dal caso di Carsoli spiega quali conseguenze ci possono essere per chi scappa con un gratta e vinci da mezzo milione di euro: "In alcuni casi si può configurare l'appropriazione indebita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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