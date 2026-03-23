Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione ed entusiasmo al Pala Del Mauro di Avellino, dove ieri, domenica 22 marzo, si è svolto il Player Clinic organizzato dalla Scandone Avellino, un evento esclusivo che ha regalato a tanti giovani cestisti un’esperienza unica e altamente formativa. Una giornata all’insegna della pallacanestro, in cui decine di ragazzi hanno avuto l’opportunità di allenarsi seguendo metodologie e principi tipici della scuola americana, vivendo da protagonisti un vero e proprio clinic in stile NBA. Tra esercitazioni tecniche, lavoro sui fondamentali e momenti di confronto, i partecipanti hanno respirato un’atmosfera professionale e coinvolgente, guidati da uno staff qualificato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, entusiasmo e formazione nel clinic con Alex Acker

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