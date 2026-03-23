Scandicci vittoria eroica Camaiore battuto in nove
Scandicci 2 Camaiore 1 SCANDICCI: Fedele, Bertelli (88’ Fiaschi), Dodaro (85’ Morandi), Tacconi, Biancon, Orselli, Valori, Guidelli (52’ Pepe), Arrighini, Boganini (85’ Chiaverini), Viligiardi (63’ Poli). All. Taccola. CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (59’ Raineri), Remedi (63’ Grilli), Diana, Ficini, Accorsini (70’ Ferracuti), Bartelloni (48’ Luciani), Nieri, Bongiorni (59’ Bigica), Magazzù. All. Turi. Arbitro: Bogo di Chivasso. Marcatori: 41’ Valori, 43’ Boganini, 68’ Magazzù. Note: ammoniti Valori, Pepe. Espulsi Fedele (52’), Valori (72’). Calci d’angolo 2-5. Recupero 2+10. San Casciano – Scandicci eroico: resiste in nove al Camaiore e prende 3 punti che profumano di salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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