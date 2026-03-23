Marina di Carrara (Massa-Carrara), 23 marzo 2026 – È entrata al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) stamani alle 7,15 la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 116 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi sulla piattaforma a gas Miskar, al largo della Tunisia, raggiunta dopo l'affondamento delle imbarcazioni su cui le persone viaggiavano. In un primo momento alla Ocean Viking era stato assegnato il porto di Genova, poi è arrivata la decisione delle autorità italiane di spostare l'arrivo a Marina di Carrara. Tra le 116 persone a bordo ci sono 40 minori non accompagnati, 13 donne, un bambino e due neonati. Complessivamente, quello di oggi per lo scalo apuano è il ventunesimo sbarco dal 2023: il primo del 2026 e uno dei più numerosi tra i ventuno avvenuti fino ad ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sbarcata stamani a Marina di Carrara la Ocean Viking con 116 migranti a bordo

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