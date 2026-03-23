Il basket emiliano-romagnolo vive una settimana di equilibri precari nel campionato Dr2, dove il Saturno ha mantenuto il passo della capolista Borgotaro con una vittoria netta contro il Planet. La classifica si stringe mentre le squadre lottano per la salvezza o per i play-off. Nel girone A, il risultato più significativo è arrivato da Reggio Emilia, dove il Saturno ha sconfitto il Planet per 69-52. La partita si è svolta in casa degli ospiti, dimostrando la solidità del Saturno che si avvicina pericolosamente alla vetta occupata dal Borgotaro. Nel girone B, la Sampolese ha riscattato una sconfitta precedente battendo il Castellarano per 84-54, consolidando la sua posizione di leader del proprio raggruppamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saturno in fuga: 69-52 al Planet, a due punti da Borgotaro

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