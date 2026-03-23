Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milan, Italia – Il 3 dicembre 2024, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è stato protagonista di una giornata memorabile al Stadio Giuseppe Meazza, dove la sua squadra ha affrontato l’AC Milan in Coppa Italia. Questo incontro ha messo in evidenza la capacità di Grosso di motivare i suoi ragazzi, soprattutto in un contesto così difficile. In vista del match di domenica, il Sassuolo ha dovuto fronteggiare una sfida inaspettata. La squadra ha subito un’epidemia di pertosse che ha colpito alcuni dei suoi giocatori chiave. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sassuolo mostra coraggio: 1-1 contro la Juventus dopo una settimana difficile per il virus.

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