Sardegna niente decadenza per Alessandra Todde | resta governatrice

Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Oggi la Corte d’Appello di Cagliari ha infatti parzialmente riformato la sentenza di primo grado sulla decadenza della governatrice sarda, confermando però la sanzione pecuniaria di 40mila euro. Sì ci furono errori, ma non tali da determinarne la decadenza. La sentenza conferma che ci sono stati errori nei rendiconti della campagna elettorale per le Regionali, ma sancisce che non ci sono i presupposti perché si torni alle urne. La Corte d’appello “in parziale accoglimento dell’appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la violazione dell’art. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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