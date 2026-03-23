Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls a Miami! Quarti di finale centrati

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate quest’oggi negli ottavi di finale del doppio femminile del WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida le campionesse olimpiche affrontavano la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Ci si chiedeva quale sarebbe stata la versione delle due azzurre e la risposta è stata estremamente positiva. Errani e Paolini si sono imposte in 1 ora e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4 6-4, facendo la differenza nei momenti decisivi del confronto. Con questo risultato, le tenniste nostrane hanno centrato l’obiettivo dei quarti di finale dove giocheranno contro chi la spunterà tra KatoYang e MuhammadRoutliffe (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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