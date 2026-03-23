Sapevate che l'ortica è un boost per la crescita di capelli?

L’ ortica ha una fama poco lusinghiera per la reazione urticante quando la si sfiora, ma nel mondo dell’haircare si sta ritagliando un ruolo sempre più interessante come alleata naturale per la crescita dei capelli. Ricca di vitamine (A, C, E e gruppo B), sali minerali come ferro e silicio e composti antiossidanti, l’ortica agisce sul cuoio capelluto in modo mirato, contribuendo a farlo diventare più sano e reattivo. I benefici dell’ortica sui capelli. Uno dei principali benefici riguarda la stimolazione della microcircolazione. Applicata sotto forma di lozioni, impacchi o integratori, l’ortica contribuisce a migliorare l’apporto di ossigeno e nutrienti ai follicoli piliferi. 🔗 Leggi su Amica.it

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