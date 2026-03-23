Sansepolcro pari inutile Omohonria illude i bianconeri
SANSEPOLCRO 1 SERAVEZZA POZZI 1 SANSEPOLCRO (3-4-2-1): Bambara; Borgo, Baraboglia, Adreani (45’ st Alagia); Omohonria, Gennaioli (21’ st Mazzolli), Massai, Di Paola; Stumpo (12’ st Barculli), Belli; Vitiello (43’ st Salvadori). All. Mario Palazzi. SERAVEZZA POZZI (4-3-2-1): Lagomarsini; Mosti, Mannucci, Bajic, Pucci (12’ st Fiore); Vanzulli, Muhic (30’ st M. Tognoni), Fabri; Bedini, Lepri (23’ st Dalla Riva); Fontanarosa (8’ st Sava e 34’ st R. Tognoni). All. Cristiano Masitto. Arbitro: Gambin di Udine. Reti: 40’ pt Omohonria (Ssp), 35’ st Fabri (Ser). SANSEPOLCRO – Quando sembrava che il Sansepolcro stesse per porre fine alla lunga astinenza di oltre quattro mesi con la vittoria (l’ultima resta sempre quella del 16 novembre contro il Foligno), ecco nel finale il pareggio del Seravezza Pozzi per un 1-1 che non serve a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Krstovic illude l’Atalanta, il Pisa la pareggia in extremis: pari all’Arena GaribaldiIl montenegrino entra dalla panchina e la sblocca, ma Durosinmi pareggia a 3 minuti dalla fine.
Leggi anche: Roma-Milan 1-1, botta e risposta all’Olimpico: De Winter illude, Pellegrini firma il pari
Altri aggiornamenti su Sansepolcro pari inutile Omohonria...
Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolateDeludente 0-0 al Buitoni per il Prato. Nel primo tempo le espulsioni di Omohonria da una parte e di Fiorini dall'altra Sansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ... lanazione.it
Qui Sansepolcro. Omohonria-Cagnini sono stati fermati dal giudice sportivoMano pesante del giudice sportivo anche in casa Sansepolcro. Mister Palazzi (ex Robur, chiamato a sostituire il collega Ciampelli), infatti, per la sfida di domenica al Franchi, dovrà rinunciare, per ... lanazione.it