Il palcoscenico del Festival di SanNoLo a Milano ha ospitato ieri una performance che ha generato un dibattito acceso sui social media, dove la cantante Francesca Michielin si è esibita con quattro ballerine in una coreografia definita da molti come poco originale. La reazione del pubblico online è stata prevalentemente negativa, con commenti che hanno paragonato lo spettacolo a un saggio scolastico e critiche sulla mancanza di novità artistica. L’evento si è svolto durante la finale del festival dedicato alla canzone inedita, che porta a Milano artisti emergenti da nove anni, trasformando la serata in un momento di confronto diretto tra l’artista e le aspettative del pubblico digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: la coreografia di Michielin divide i social

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