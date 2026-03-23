Samsung ha finalmente svelato quando arriveranno i nuovi Galaxy A57 e Galaxy A37. Il debutto è fissato per il 25 marzo alle 13:00 (ora italiana). L’annuncio, partito da Samsung India, avrà con ogni probabilità una portata globale, anche se senza un evento in grande stile. Tutto passerà attraverso comunicati ufficiali e contenuti online. Una scelta sobria che però non deve trarre in inganno: la serie Galaxy A resta uno dei pilastri commerciali più importanti per Samsung. Il Galaxy A57 rappresenta un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. Il display sarà AMOLED da circa 6,6 pollici, con refresh rate a 120Hz per una fluidità ormai imprescindibile. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy A57 e A37: lancio ufficiale il 25 marzo, tutte le novità

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