Le dichiarazioni di Matteo Salvini all’uscita dal seggio di via Trionfale a Roma, dove ha votato per il referendum sulla giustizia del 23 marzo 2026, hanno scatenato un’accesa polemica sui social e tra i presenti. Il leader della Lega ha dedicato la sua preferenza alle migliaia di italiani colpiti da errori giudiziari, ma l’episodio è stato segnato dalla reazione di una donna che ha simulato un conato di vomito a pochi passi dal Ministro. L’evento, ripreso dai telefoni dei presenti, è diventato immediatamente virale, riflettendo il clima di forte tensione e polarizzazione che accompagna questa consultazione referendaria. Uscendo dalla cabina elettorale della sezione romana, Matteo Salvini si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti che attendevano i leader politici per un commento a caldo sull’affluenza e sul significato del voto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Salvini vota, ma la dedica ai processati finisce male. Una donna reagisce con un “conato” e il video diventa virale

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