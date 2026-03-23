La Carta non si tocca, dicono i sostenitori del No alla riforma della giustizia. Ma non hanno fatto nulla per evitare che fosse calpestata nei suoi più nobili princìpi garantisti. Quattro articoli da imparare a memoria per capire la posta in gioco col referendum "Voto Sì perché ci tengo all'autonomia della magistratura. Non solo dalla politica" La Costituzione più bella del mondo, già. E quanto è bella, signora mia. Ma quanto? Davvero. Quanto? Tra i molti e comprensibili argomenti utilizzati in questi giorni dal fronte del No al referendum sulla giustizia ce n’è stato uno che fa ogni volta capolino quando ci si ritrova di fronte alla scelta se accettare o no una riforma della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvare il garantismo della Costituzione più bella del mondo

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